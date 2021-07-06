Ученые прогнозируют, что в ближайшее время новые подвиды коронавируса будут распространяться и станут доминирующими в регионе, уточняет ТАСС.
Три варианта «Гамма»-штамма коронавируса распространились в бразильском штате Амазонас со второй половины мая. Интересный факт: одна из мутаций схожа со штаммом «Дельта». Сейчас ученые намерены выяснить, каковы шансы массового распространения новых разновидностей инфекции среди населения с высокой долей вакцинированных против COVID-19.
Специалисты полагают, что выявленные подвиды вируса «вероятно продолжат распространяться по штату Амазонас и другим бразильским штатам в ближайшие месяцы» и станут доминирующими.
Фото: pixabay.com
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В Бразилии – три новые мутации «Гамма»-штамма COVID-19
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