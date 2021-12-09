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  2. В Бразилии от въезжающих в страну путешественников начнут требовать сертификат о вакцинации против COVID-19

В Бразилии от въезжающих в страну путешественников начнут требовать сертификат о вакцинации против COVID-19

От путешественников при въезде в Бразилию будут требовать сертификат о вакцинации против коронавируса, пишет ТАСС.


Предъявить документ нужно будет «представителям авиаперевозчика перед посадкой на рейс» в Бразилию. Подойдет как бумажный, так и электронный вариант сертификата. Вакцина при этом может быть любой. От предоставления сертификата освободят тех, кто не может быть вакцинирован от коронавируса в соответствии с критериями ВОЗ.

Если же у путешественника не окажется сертификата, он все равно может въехать в Бразилию, но нужно будет пройти карантин.

Новые требования вступят в силу с 11 декабря. 
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Фото: РЕЙТЕР
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