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В Бразилии нашли следы динозавра, похожего на райскую птицу

Палеонтологи нашли в Бразилии отпечатки тела необычного хищного динозавра. Его оперение оказалось очень похоже на перья некоторых современных райских птиц. Открытие этого динозавра говорит о том, что некоторые древние ящеры использовали перья для привлечения самок. Описание находки опубликовал научный журнал Cretaceous Research.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

"Самая необычная его черта – две очень длинные и предположительно жесткие ленты, которые соединены с плечевыми костями. Скорее всего, самцы использовали их, чтобы привлекать внимание самок, выяснять отношения с другими самцами или же для отпугивания потенциальных врагов", – рассказал один из авторов исследования профессор Портсмутского университета (Великобритания) Дэвид Мартилл.

Находки и исследования последних лет говорят, что почти у всех динозавров было оперение, многие из них высиживали яйца и ухаживали за потомством, а на роль "потерянного звена" эволюции претендует сразу несколько видов древних протоптиц.

Ученые до сих пор спорят, из-за чего у динозавров появилось оперение. Часть исследователей предполагает, что изначально оно обогревало ящеров, а другие палеонтологи – что перья возникли для привлечения внимания особей противоположного пола.

Мартилл и его коллеги нашли очередное подтверждение последней гипотезы. В ходе раскопок на северо-востоке Бразилии, где залегают породы, сформировавшиеся в середине мелового периода, около 125–113 млн лет назад, они нашли первый отпечаток тела пернатого динозавра на территории Южной Америки. Новый вид назвали Ubirajara jubatus.

Отпечатки сохранились относительно хорошо. Они принадлежали небольшому динозавру из семейства компсогнатидов – небольших двуногих хищных ящеров, далеких родичей тираннозавров и предков птиц. Почти все представители этого семейства были покрыты чешуей и были в целом больше похожи на классических ящеров из "Парка Юрского периода", чем на других древних рептилий.

В отличие от них, тело Ubirajara jubatus было покрыто пухом, а на его спине находилась небольшая "грива" из множества длинных перьев. Кроме того, на его плечах располагались еще более экзотические продолговатые структуры, покрытые перьями и по своей форме и предположительным свойствам похожие на вымпелы самцов райских птиц (например, Semioptera wallacii).

Ученые предполагают, что эти хищные динозавры умели управлять положением "вымпелов" и перьев на спине. Например, во время охоты в густом лесу они могли складывать их, чтобы защитить от повреждений. С другой стороны, они также могли пользоваться ими для общения с сородичами или выяснения отношений с конкурентами.

"Пока мы не можем точно сказать, принадлежат ли эти отпечатки самцу. Однако это скорее всего было так, если посмотреть на типичные различия во внешнем виде самцов и самок среди современных пернатых. Учитывая пестрый облик этого динозавра, мы предполагаем, что эти древние ящеры не только использовали свои вымпелы и перья для привлечения внимания самок, но и делали это с помощью танца, подобно райским птицам", – подытожил профессор Мартилл.
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