В Бразилии нашли следы динозавра, похожего на райскую птицу

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, – рассказалНаходки и исследования последних лет говорят, что почти у всех динозавров было оперение, многие из них высиживали яйца и ухаживали за потомством, а на роль "потерянного звена" эволюции претендует сразу несколько видов древних протоптиц.Ученые до сих пор спорят, из-за чего у динозавров появилось оперение. Часть исследователей предполагает, что изначально оно обогревало ящеров, а другие палеонтологи – что перья возникли для привлечения внимания особей противоположного пола.Мартилл и его коллеги нашли очередное подтверждение последней гипотезы. В ходе раскопок на северо-востоке Бразилии, где залегают породы, сформировавшиеся в середине мелового периода, около 125–113 млн лет назад, они нашли первый отпечаток тела пернатого динозавра на территории Южной Америки. Новый вид назвали Ubirajara jubatus.Отпечатки сохранились относительно хорошо. Они принадлежали небольшому динозавру из семейства компсогнатидов – небольших двуногих хищных ящеров, далеких родичей тираннозавров и предков птиц. Почти все представители этого семейства были покрыты чешуей и были в целом больше похожи на классических ящеров из "Парка Юрского периода", чем на других древних рептилий.В отличие от них, тело Ubirajara jubatus было покрыто пухом, а на его спине находилась небольшая "грива" из множества длинных перьев. Кроме того, на его плечах располагались еще более экзотические продолговатые структуры, покрытые перьями и по своей форме и предположительным свойствам похожие на вымпелы самцов райских птиц (например, Semioptera wallacii).Ученые предполагают, что эти хищные динозавры умели управлять положением "вымпелов" и перьев на спине. Например, во время охоты в густом лесу они могли складывать их, чтобы защитить от повреждений. С другой стороны, они также могли пользоваться ими для общения с сородичами или выяснения отношений с конкурентами., – подытожил профессор Мартилл.