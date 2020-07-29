В городе Гуабируба в Бразилии легкий самолет Kolb Flyer упал на улицу, чудом не повредив машины и людей. Об этом пишет издание Daily Mail.
Происшествие случилось в ходе демонстрационного полета, который захотел провести 33-летний покупатель воздушного судна. На высоте свыше 300 метров двигатель заглох, и самолет стал терять высоту. Во время аварийной посадки он задел провода и упал на автомобильную дорогу.
Падая, воздушное судно перевернулось, одно из крыльев, пропеллер и двигатель разрушились, но кабина практически не пострадала. Пилот и покупатель самолета, который летел как пассажир, чудом выжили и смогли сами выбраться из-под обломков.
Оба пострадавших госпитализированы. Во время катастрофы пилот получил несколько ссадин, у него подозревали переломы ребер и внутреннее кровотечение. У пассажира осталось несколько порезов на лице и боль в шее и ногах. У него подозревали перелом челюсти.
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В Бразилии легкий самолет рухнул на улицу города среди машин и пешеходов
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