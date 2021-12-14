В Бразилии число жертв ливней выросло до 12

Согласно информации телеканала teleSUR, который ссылается на спасательные службы Бразилии, на сегодняшний день в результате удара стихии пострадали 267 человек, несколько тысяч остались без крыши над головой, еще по меньшей мере 8,3 тыс. были вынуждены покинуть свои жилища. Ущерб от ливней в разной степени затронул 220,3 тыс. жителей региона.В сложившейся ситуации правительство объявило чрезвычайное положение в 51 муниципалитете. Глава страны Жаир Болсонару вместе с губернатором штата Баия Руи Костой посетил пострадавшие районы, чтобы на месте оценить последствия стихии.Бригадам спасателей в настоящий момент не удалось добраться до ряда районов бедствия, поскольку наземное сообщение с ними прервано из-за наводнений. В связи с этим власти штатов Баия и Минас-Жерайс не исключают, что количество жертв стихии и пострадавших от ливней может увеличиться.