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  2. В Бразилии 41 человек пострадал в ДТП с автобусом, еще пять погибли

В Бразилии 41 человек пострадал в ДТП с автобусом, еще пять погибли

Как минимум пять человек погибли и 41 пострадал в результате аварии с туристическим автобусом в Бразилии, пишет ТАСС.


По данным телеканала Globo, ДТП случилось в ночь на 24 декабря. Автобус, следовавший из Сан-Паулу в Бразилиа, столкнулся с грузовиком, после чего оказался в кювете.

15 пострадавших госпитализированы в медучреждение населенного пункта Гояния, остальные получили незначительные травмы.

Согласно предварительной информации, причиной аварии стало нарушение водителем автобуса правил дорожного движения при попытке объехать размытый дождями участок трассы. Начато расследование инцидента.

Фото: pixabay.com
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