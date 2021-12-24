В Бразилии 41 человек пострадал в ДТП с автобусом, еще пять погибли

Как минимум пять человек погибли и 41 пострадал в результате аварии с туристическим автобусом в Бразилии, пишет ТАСС.
По данным телеканала Globo, ДТП случилось в ночь на 24 декабря. Автобус, следовавший из Сан-Паулу в Бразилиа, столкнулся с грузовиком, после чего оказался в кювете.
15 пострадавших госпитализированы в медучреждение населенного пункта Гояния, остальные получили незначительные травмы.
Согласно предварительной информации, причиной аварии стало нарушение водителем автобуса правил дорожного движения при попытке объехать размытый дождями участок трассы. Начато расследование инцидента.
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