В Браславском районе задержан нарушитель границы

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Официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко пояснил, что в ночь с 24 на 25 ноября на пульт дежурного по пограничной заставе "Плюсы" поступил сигнал. Тревожная группа задержала неизвестного – у мужчины не было документов, удостоверяющих личность.Нарушителем оказался 34-летний гражданин Латвии. Объяснить произошедшее он не смог. За нарушение государственной границы и нарушение правил пребывания в Республике Беларусь задержанному грозит привлечение к административной ответственности в виде штрафа и депортация со сроком запрета въезда в страну на пять лет.Командование Полоцкого пограничного отряда напоминает: при попытке незаконного пересечения Государственной границы нарушителям грозит административная ответственность в виде предупреждения с депортацией либо наложение штрафа в размере от BYN 270 до BYN 2,7 тыс. с депортацией или без.Всего с начала года на участке ответственности Полоцкого пограничного отряда задержано 19 нарушителей государственной границы.