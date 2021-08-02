В Браславском районе легковушка врезалась в дерево – есть пострадавшие

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ДТП произошло 1 августа около 7.00 в г.п. Видзы. По предварительной информации, водитель 1972 года рождения, находясь за рулем "Ауди Q7", двигался по ул.Ленина. Мужчина не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные условия (закругление дороги влево), в результате чего не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.В результате инцидента водитель и пассажирка 1983 года рождения с травмами доставлены в медучреждение.По данному факту проводится проверка. Устанавливаются подробности аварии.