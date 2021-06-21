В Браславском районе коровы насмерть затоптали пастуха

Подробности случившегося sb.by рассказал– рассказал представитель УВД.Коллега пастуха рассказал, что увидел, как его напарник упал на землю, по нему прошлись животные. Пострадавший сумел встать, но тут же снова упал и потерял сознание. В стаде было около 100 коров.Следственно-оперативная группа установила, что телесные повреждения нанесли коровы своими копытами.