В Брагинском районе пассажирку легковушки зажало при ДТП - на помощь пришли спасатели

Происшествие произошло поздним вечером на 6 км автодороги Красная Гора – Ковака в направлении Гомеля.
По предварительной информации 44-летний водитель BMW не справился с управлением на закруглении трассы, иномарка врезалась в ограждение моста, съехала в кювет и опрокинулась. В салоне оказалась зажата пассажирка.
На место ДТП вызвали спасателей, которые деблокировали пострадавшую с помощью гидравлического инструмента и домкрата. 45-летняя женщина получила различные травмы и была доставлена в больницу. Как сообщают в госавтоинспекции на момент задержания водитель автомобиля, как и пассажирка были в нетрезвом состоянии. Обстоятельства ДТП уточняются.
Фото МЧС
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