В Брагинском районе пассажирку легковушки зажало при ДТП - на помощь пришли спасатели

На место ДТП вызвали спасателей, которые деблокировали пострадавшую с помощью гидравлического инструмента и домкрата. 45-летняя женщина получила различные травмы и была доставлена в больницу. Как сообщают в госавтоинспекции на момент задержания водитель автомобиля, как и пассажирка были в нетрезвом состоянии. Обстоятельства ДТП уточняются.Фото МЧС