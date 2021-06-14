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  2. В Брагинском районе пассажирку легковушки зажало при ДТП - на помощь пришли спасатели

В Брагинском районе пассажирку легковушки зажало при ДТП - на помощь пришли спасатели

Происшествие произошло поздним вечером на 6 км автодороги  Красная Гора – Ковака в направлении Гомеля. 
По предварительной информации 44-летний водитель BMW не справился с управлением на закруглении трассы, иномарка врезалась в ограждение моста, съехала в кювет и опрокинулась. В салоне оказалась зажата пассажирка. 


На место ДТП вызвали спасателей, которые деблокировали пострадавшую с помощью гидравлического инструмента и домкрата. 45-летняя женщина получила различные травмы и  была доставлена в больницу. Как сообщают в госавтоинспекции на момент задержания водитель автомобиля, как и пассажирка были в нетрезвом состоянии.  Обстоятельства ДТП уточняются.


Фото МЧС
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