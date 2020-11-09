В Брагинском районе нетрезвый мотоциклист спровоцировал ДТП и пострадал

, – рассказалаКак выяснилось, у мужчины нет водительских прав и, по предварительной информации, он управлял мотоциклом в нетрезвом состоянии. Проводится проверка.За предвыходной и выходные дни на Гомельщине выявлено 44 водителя, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии, и 102 бесправника. Произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых такое же количество людей пострадало.Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома