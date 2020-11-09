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  2. В Брагинском районе нетрезвый мотоциклист спровоцировал ДТП и пострадал

В Брагинском районе нетрезвый мотоциклист спровоцировал ДТП и пострадал

36-летний сельчанин на мотоцикле Sputnik двигался из агрогородка Чемерисы в направлении агрогородка Маложин.


– В пути следования мужчина не справился с управлением, упал на правую по ходу движения обочину и получил травмы. Его доставили в районную больницу, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.

Как выяснилось, у мужчины нет водительских прав и, по предварительной информации, он управлял мотоциклом в нетрезвом состоянии. Проводится проверка. 


За предвыходной и выходные дни на Гомельщине выявлено 44 водителя, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии, и 102 бесправника. Произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых такое же количество людей пострадало.

Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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