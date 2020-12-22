Смертельное ДТП произошло в деревне Дублин поздним вечером.
– Автомобиль Fiat Punto под управлением 25-летнего водителя наехал на 41-летнего мужчину, который лежал на проезжей части, не был обозначен световозвращающими элементами. От полученных травм он скончался на месте происшествия, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
По предварительной информации, погибший сельчанин был в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Брагинском районе иномарка наехала на лежавшего пешехода – тот скончался
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