В Брагине горожанин пострадал на пожаре из-за сигареты, женщину и двоих детей эвакуировали

Те констатировали тяжелую термоингаляционную травму и ожоги тела. Пострадавшего доставили в больницу. Сильно задымленной оказалась квартира этажом выше. Оттуда спасатели эвакуировали молодую женщину и двоих ее детей 2007-го и 2012 года рождения. В загоревшейся квартире сильно пострадало имущество.– сообщаетПроводится проверка.Фото МЧС