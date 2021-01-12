Возгорание в квартире на первом этаже трехэтажки произошло в райцентре ближе к вечеру. Жильцы дома поспешили вызвать спасателей. Огнеборцы по прибытии направились в жилье, где мог находиться одиноко проживающий и пьющий хозяин. Так и оказалось: мужчина лежал на полу в комнате с очагом возгорания. Его вынесли на воздух и передали медикам «скорой».
Те констатировали тяжелую термоингаляционную травму и ожоги тела. Пострадавшего доставили в больницу. Сильно задымленной оказалась квартира этажом выше. Оттуда спасатели эвакуировали молодую женщину и двоих ее детей 2007-го и 2012 года рождения. В загоревшейся квартире сильно пострадало имущество.
– Рассматриваемая версия бедствия – неосторожность при курении, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Проводится проверка.
Фото МЧС
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В Брагине горожанин пострадал на пожаре из-за сигареты, женщину и двоих детей эвакуировали
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