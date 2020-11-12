В БПЦ хотят создать базу данных о помощи православных приходов людям с алко– и наркозависимостью

В Беларуси может быть создана база данных о помощи православных приходов людям с алкогольной и наркотической зависимостью, говорится в сообщении на официальном портале Белорусской православной церкви (БПЦ).
Об этом, в частности, шла речь во время рабочей встречи митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина с руководителем координационного центра БПЦ по противодействию наркомании и алкоголизму в честь мученика Вонифатия протоиереем Дионисием Пясецким.
– В ходе встречи обсуждались пути дальнейшего развития церковной деятельности по противодействию наркомании и алкоголизму, – проинформировали в пресс-службе БПЦ. – Митрополит Вениамин обратил внимание на необходимость расширения профилактической работы среди подростков и молодежи. Также был поднят вопрос о необходимости создания единой базы данных, объединяющей всю информацию о помощи людям, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, оказываемой православными приходами и реабилитационными центрами Белорусского экзархата.
Координационный центр БПЦ по противодействию наркомании и алкоголизму осуществляет мониторинг и координацию взаимодействия церковных структур в части оказания помощи алко- и наркозависимым лицам, а также их родственникам. Среди основных направлений работы – организация приходских и епархиальных «Обществ трезвости», православных групп взаимопомощи для зависимых и их родственников, сотрудничество с наркологическими диспансерами и другими учреждениями здравоохранения по проблеме зависимости, с учреждениями образования, средствами массовой информации, общественными объединениями, в том числе с организацией «Анонимные алкоголики».
Сотрудниками координационного центра проводятся выездные семинары, мастер-классы, тематические выставки и занятия по профилактике зависимости в трудовых коллективах и учреждениях образования. Эта структура также оказывает информационную и методическую поддержку священнослужителям и социальным работникам приходов, работающим в данной сфере.
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В БПЦ хотят создать базу данных о помощи православных приходов людям с алко– и наркозависимостью
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК