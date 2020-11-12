В БПЦ хотят создать базу данных о помощи православных приходов людям с алко– и наркозависимостью

Об этом, в частности, шла речь во время рабочей встречи митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина с руководителем координационного центра БПЦ по противодействию наркомании и алкоголизму в честь мученика Вонифатия протоиереем Дионисием Пясецким., – проинформировали в пресс-службе БПЦ. –Координационный центр БПЦ по противодействию наркомании и алкоголизму осуществляет мониторинг и координацию взаимодействия церковных структур в части оказания помощи алко- и наркозависимым лицам, а также их родственникам. Среди основных направлений работы – организация приходских и епархиальных «Обществ трезвости», православных групп взаимопомощи для зависимых и их родственников, сотрудничество с наркологическими диспансерами и другими учреждениями здравоохранения по проблеме зависимости, с учреждениями образования, средствами массовой информации, общественными объединениями, в том числе с организацией «Анонимные алкоголики».Сотрудниками координационного центра проводятся выездные семинары, мастер-классы, тематические выставки и занятия по профилактике зависимости в трудовых коллективах и учреждениях образования. Эта структура также оказывает информационную и методическую поддержку священнослужителям и социальным работникам приходов, работающим в данной сфере.