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В Ботсване обнаружили алмаз-гигант

Алмаз размером с куриное яйцо нашли в Ботсване, сообщает Deutsche Welle.

Фото иллюстративного характера

Длина драгоценного камня, признанного третьим по величине белым алмазом в мире, составляет 7,3 см, ширина – 5,2 см, толщина – 2,7 см. Находка весит 1098 карат. Цена находки пока неизвестна. Для сравнения, недавно алмаз весом 102 карата был продан в Гонконге за 13 млн евро.

Шахта, где был обнаружен драгоценный камень, разрабатывается консорциумом Debswana – самым крупным производителем алмазов в мире. Камень нашли в шахте Jwaneng, разрабатываемой с 1972 года. Учитывая общую стоимость всех алмазов, найденных в шахте за эти годы, ее посчитали самой "богатой" в мире.

Масса самого крупного алмаза в мире "Звезда Африки" – 3106,35 карата. Камень был разделен на 105 частей. Девять самых крупных из них украшали британскую монаршую корону. 

Фото: pixabay.com
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