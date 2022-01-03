В Боровлянах медикам предложат арендное жилье с возможностью последующего выкупа

Об этом рассказал журналистам председатель Минского облисполкома Александр Турчин после доклада Президенту. По словам губернатора, Глава государства поддержал предложение Минского облисполкома в виде эксперимента разрешить строительство арендного жилья. И с целью закрепления кадров в том или ином учреждении здравоохранения после определенного периода работы (например, 10–15 лет) предоставить возможность выкупа этого жилья.
– В Боровлянах мы подобрали два земельных участка для строительства такого жилья и будем предлагать Президенту по этим двум домам реализовать данный пилотный проект.
На встрече с Президентом речь шла и о развитии сельского хозяйства в регионе, отметил Александр Турчин:
– Впереди будет большое совещание с председателями облисполкомов, которое посвящено теме сельского хозяйства. Президент дал конкретные поручения по подготовке к этому мероприятию.