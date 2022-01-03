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  2. В Боровлянах медикам предложат арендное жилье с возможностью последующего выкупа

В Боровлянах медикам предложат арендное жилье с возможностью последующего выкупа

Об этом рассказал журналистам председатель Минского облисполкома Александр Турчин после доклада Президенту. По словам губернатора, Глава государства поддержал предложение Минского облисполкома в виде эксперимента разрешить строительство арендного жилья. И с целью закрепления кадров в том или ином учреждении здравоохранения после определенного периода работы (например, 10–15 лет) предоставить возможность выкупа этого жилья.


– В Боровлянах мы подобрали два земельных участка для строительства такого жилья и будем предлагать Президенту по этим двум домам реализовать данный пилотный проект.

На встрече с Президентом речь шла и о развитии сельского хозяйства в регионе, отметил Александр Турчин:

– Впереди будет большое совещание с председателями облисполкомов, которое посвящено теме сельского хозяйства. Президент дал конкретные поручения по подготовке к этому мероприятию.

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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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