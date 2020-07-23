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В Борисовской ЦРБ открылся ангиографический кабинет

На днях здесь провели первые ангиографические исследования на новом оборудовании двум пациентам. Ранее за таким видом помощи пациенты были вынуждены обращаться в Минск, теперь же в больнице есть свой новый ангиограф. Одним из первых пациентов стал 61-летний Анатолий Гузан.



– У меня больше 20 лет проблемы с сердцем, – рассказывает Анатолий. – Не пришлось ехать в Минск, все рядом, был приятно удивлен такой техникой.

Еще один пациент поступил в больницу, перенеся инфаркт в третий раз. И благодаря новому оборудованию врачи смогли провести все необходимые исследования и определиться с дальнейшей тактикой лечения.


– Мы смогли увидеть состояние коронарных артерий, – говорит рентгенэндоваскулярный хирург Борисовской ЦРБ Сергей Седов. – У одного пациента серьезные проблемы с сердцем – ему потребуется коронарное шунтирование.

Работает в больнице и обновленное отделение анестезиологии и реанимации для пациентов кардиологического профиля, серьезная реконструкция прошла и в других отделениях. В следующем году завершится строительство детского многопрофильного корпуса, на очереди станция переливания крови. Именно так в Борисове реализуется концепция межрайонных центров, о которой говорил Президент год назад.



– Здесь мы видим реализацию концепции таких опорных центров, – рассказал министр здравоохранения Владимир Караник во время посещения Борисовской ЦРБ. – В 11 городах с населением более 80 тысяч человек мы создаем межрайонные центры, оснащенные по последнему слову техники – ангиографами, КТ и МРТ, современными операционными – чтобы следовать принципу «золотого часа», когда пациент из любой точки страны сможет получить высокотехнологичную экстренную помощь в таком ближайшем современном центре. Мы планируем, что с третьего квартала этого года за пределами Минска и областных городов будут работать 10 ангиографических корпусов. Ведь фактор времени иногда играет решающую роль, и при возникновении инфаркта вовремя проведенная ангиография поможет человеку вернуться к нормальной жизни с минимальными последствиями.


В Борисовской ЦРБ уже 15 отделений и кабинетов оказывают такую помощь и пациентам из соседних районов.

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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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