В Борисовском районе у пенсионерки пропали деньги – милиционеры нашли их в шкафчике в летней кухне

Крупная сумма денег в размере $ 2,4 тыс., 110 тыс. российских рублей и 70 евро пропала из дома 63-летней пенсионерки. На место инцидента приехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка внимательно выслушали женщину, предполагавшую кражу, и внимательно осмотрели дом заявительницы и хозяйственные пристройки. Милиционеры нашли денежные средства в шкафчике в летней кухне. В целости и сохранности стражи порядка вернули "потерянное" хозяйке., – рассказали в ведомстве.