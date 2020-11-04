Жительница Борисовского района обнаружила пропажу крупной суммы и обратилась в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД за помощью. Сотрудникам милиции удалось найти средства пенсионерки, сообщает БЕЛТА.
Крупная сумма денег в размере $ 2,4 тыс., 110 тыс. российских рублей и 70 евро пропала из дома 63-летней пенсионерки. На место инцидента приехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка внимательно выслушали женщину, предполагавшую кражу, и внимательно осмотрели дом заявительницы и хозяйственные пристройки. Милиционеры нашли денежные средства в шкафчике в летней кухне. В целости и сохранности стражи порядка вернули "потерянное" хозяйке.
– Спустя некоторое время после произошедшего борисовчанка со словами благодарности в адрес сотрудников РУВД обратилась к начальнику областного управления. Женщина выразила признательность за профессиональную работу и доброжелательное отношение к гражданам, чуткость и понимание, человеческое отношение и корректность, – рассказали в ведомстве.
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В Борисовском районе у пенсионерки пропали деньги – милиционеры нашли их в шкафчике в летней кухне
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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