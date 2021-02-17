23-летний сельчанин украл у своей соседки мясо из морозильной камеры.
На днях в ОДС Борисовского РУВД обратилась 58-летняя жительница деревни Нивка.
– Заявительница рассказала, что неизвестный подобрал ключ к ее замку и похитил из холодильника семь килограммов мяса свинины. Следов взлома не обнаружили. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что сосед хозяйки нашел ключ под ковриком около двери. Женщины в тот момент дома не было. Ключ потом вернул на место. Подозреваемый пояснил, что проникал в жилище украсть что-либо ценное. Ничего не нашел и решил присвоить себе еду, – рассказала sb.by официальный представитель Борисовского РУВД Яна Коржавина.
Похищенное фигурант спрятал в заброшенной хозпостройке. Стало известно, что ранее юноша к уголовной ответственности не привлекался, но имел пристрастие к алкоголю и долгое время нигде не работал.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РБ (кража с проникновением в жилище). Сельчанину грозит до четырех лет лишения свободы.
Фото ГИОС Борисовского РУВД
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В Борисовском районе сельчанин украл у соседки мясо – ему грозит до 4 лет лишения свободы
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