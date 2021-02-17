В Борисовском районе сельчанин украл у соседки мясо – ему грозит до 4 лет лишения свободы

На днях в ОДС Борисовского РУВД обратилась 58-летняя жительница деревни Нивка.Похищенное фигурант спрятал в заброшенной хозпостройке. Стало известно, что ранее юноша к уголовной ответственности не привлекался, но имел пристрастие к алкоголю и долгое время нигде не работал.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РБ (кража с проникновением в жилище). Сельчанину грозит до четырех лет лишения свободы.Фото ГИОС Борисовского РУВД