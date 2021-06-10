У минчанина был дом в деревне Зоричи Борисовского района. На участок житель столицы приезжал редко. Этим воспользовался местный житель, разобрал по частям дом и присвоил конструкции себе.
56-летний местный житель знал, что прежний хозяин жилья умер – дом пустовал. Но ему не было известно, что недвижимость уже приобрел новый собственник – 31-летний минчанин. Владелец редко появлялся на участке, поэтому не сразу обнаружил посягательство на свое имущество. Узнал о произошедшем он после звонка из сельсовета. Ему сообщили о необходимости заняться участком, так как кроме фундамента там ничего нет.
– Мужчина был шокирован и в апреле 2021 года обратился за помощью в милицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска Загородного отдела милиции Борисовского РУВД установили, что к случившемуся может быть причастен 56-летний сельчанин, проживающий неподалеку. В период с 2019 по 2021 год он проникал во двор соседа и по частям разбирал его дом. Похищенное он использовал для стройки и в своем хозяйстве. Известно, что мужчина ранее не привлекался к ответственности, – рассказала sb.by официальный представитель Борисовского РУВД Яна Коржавина.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.
Фото УВД Минского облисполкома
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В Борисовском районе сельчанин по частям украл дом соседа
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