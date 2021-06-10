В Борисовском районе сельчанин по частям украл дом соседа

56-летний местный житель знал, что прежний хозяин жилья умер – дом пустовал. Но ему не было известно, что недвижимость уже приобрел новый собственник – 31-летний минчанин. Владелец редко появлялся на участке, поэтому не сразу обнаружил посягательство на свое имущество. Узнал о произошедшем он после звонка из сельсовета. Ему сообщили о необходимости заняться участком, так как кроме фундамента там ничего нет.– рассказала sb.byВозбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.Фото УВД Минского облисполкома