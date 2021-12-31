SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. В Борисовском районе при пожаре в собственном доме погиб мужчина

В Борисовском районе при пожаре в собственном доме погиб мужчина

Трагедия произошла в пятницу, 31 декабря, в деревне Новая Метча.


В 02:13 спасателям от очевидца поступило сообщение о возгорании жилого одноэтажного деревянного дома. 

– По приезде подразделений наблюдалось открытое горение. В одной из комнат на полу работниками МЧС был обнаружен хозяин дома 1961 года рождения. Мужчину спасти не удалось. Известно, что он проживал один, не работал. В результате возгорания уничтожена крыша, повреждены перекрытие, стена и имущество, – рассказала sb.by официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович. 

 Проводится проверка. Причины пожара и гибели устанавливаются.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы