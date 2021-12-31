В Борисовском районе при пожаре в собственном доме погиб мужчина

Трагедия произошла в пятницу, 31 декабря, в деревне Новая Метча.
В 02:13 спасателям от очевидца поступило сообщение о возгорании жилого одноэтажного деревянного дома.
– По приезде подразделений наблюдалось открытое горение. В одной из комнат на полу работниками МЧС был обнаружен хозяин дома 1961 года рождения. Мужчину спасти не удалось. Известно, что он проживал один, не работал. В результате возгорания уничтожена крыша, повреждены перекрытие, стена и имущество, – рассказала sb.by официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
Проводится проверка. Причины пожара и гибели устанавливаются.