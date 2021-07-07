В Борисовском районе при пожаре в собственной квартире погибла пенсионерка.
Фото: БЕЛТА
Инцидент произошел 6 июля в агрогородке Зачистье. В 7:57 спасателям от очевидца поступило сообщение о возгорании в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.
– Внутри квартиры была обнаружена хозяйка 1928 года рождения, пенсионерка. Ее спасти не удалось. Женщина проживала одна, – сообщила sb.by официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович. – Причины пожара и гибели устанавливаются.
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В Борисовском районе на пожаре погибла пенсионерка
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