В Борисовском районе обрушился мост через реку Рова

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

Сейчас этот участок дороги можно объехать по гравийной дороге через деревни Полелюм, Забашевичи и Перстень. Грузовой транспорт направляется через автодороги М-1 Брест – Минск – граница России и М-4 Минск – Могилев.В ГАИ Минской области просят водителей с пониманием отнестись к данной ситуации на дорогах и рекомендуют планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации, руководствоваться сигналами регулировщиков и временных технических средств организации дорожного движения.