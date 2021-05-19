Сегодня около 15:00 на 21-м километре автодороги Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск недалеко от деревни Семеньковичи Борисовского района обрушился мост через реку Рова. Движение на данном участке дороги ограничено, выставлены посты ДПС, проинформировали sb.by в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
Сейчас этот участок дороги можно объехать по гравийной дороге через деревни Полелюм, Забашевичи и Перстень. Грузовой транспорт направляется через автодороги М-1 Брест – Минск – граница России и М-4 Минск – Могилев.
В ГАИ Минской области просят водителей с пониманием отнестись к данной ситуации на дорогах и рекомендуют планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации, руководствоваться сигналами регулировщиков и временных технических средств организации дорожного движения.
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В Борисовском районе обрушился мост через реку Рова
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