В агрогородке Большая Ухолода Борисовского района без тепла оставались 7 многоквартирных домов, информирует БЕЛТА.
– 17 января в 11:45 в МЧС поступило сообщение об аварийной остановке одного котла (всего 2 котла) в результате выхода из строя транспортера подачи угля в котельной УП "Жилье" по ул. Центральной, 9 в агрогородке Большая Ухолода Борисовского района Минской области. Нарушалось теплоснабжение 7 многоквартирных жилых домов, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Ремонтные работы завершили в 12:30. Тепло вновь начало поступать в дома потребителей в 14:10.
Фото: pixabay.com
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В Борисовском районе без тепла оставались 7 многоквартирных домов
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