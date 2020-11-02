В Борисове трое учащихся 6, 8 и 9 классов ограбили киоск с вейпами

В УВД Миноблисполкома рассказали, что следы преступления обнаружил владелец павильона, 23-летний житель Борисова, который незамедлительно обратился в милицию.Грабителями оказались трое приятелей, учащиеся 6, 8 и 9 классов. Ночью они проникли в торговое помещение по улице Чапаева и забрали оттуда электронные парогенераторы и жидкости. Украденное было найдено и изъято по месту жительства подростков., – рассказали в УВД.В настоящее время все трое школьников поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. В отношении одного из подростков, который на момент преступления достиг 14-летнего возраста, возбуждено уголовное дело., – добавили в УВД.Поступок юных борисовчан высоко оценили. Школьникам вручили благодарности и подарки: один учащийся получил портативную акустическую колонку, а второй – беспроводные наушники.Фото: МВД