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  2. В Борисове трое учащихся 6, 8 и 9 классов ограбили киоск с вейпами

В Борисове трое учащихся 6, 8 и 9 классов ограбили киоск с вейпами

В Борисове школьники проникли в киоск с вейпами и украли товаров на сумму свыше 600 рублей, пишет БЕЛТА.


В УВД Миноблисполкома рассказали, что следы преступления обнаружил владелец павильона, 23-летний житель Борисова, который незамедлительно обратился в милицию.

Грабителями оказались трое приятелей, учащиеся 6, 8 и 9 классов. Ночью они проникли в торговое помещение по улице Чапаева и забрали оттуда электронные парогенераторы и жидкости. Украденное было найдено и изъято по месту жительства подростков.

– Чтобы попасть в ларек, им пришлось немного повозиться. Изначально они повредили металлический роллет, а затем кирпичом разбили стеклянную дверь. Оказавшись внутри, в ночной темноте вынесли все, что попалось под руки, – рассказали в УВД.

В настоящее время все трое школьников поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. В отношении одного из подростков, который на момент преступления достиг 14-летнего возраста, возбуждено уголовное дело.

– Стоит отметить, что в раскрытии преступления правоохранителям помогли двое учащихся 9 классов Альберт и Александр. Сознательные школьники почувствовали неладное, когда один из парней стал предлагать купить краденое другим несовершеннолетним, – добавили в УВД.

Поступок юных борисовчан высоко оценили. Школьникам вручили благодарности и подарки: один учащийся получил портативную акустическую колонку, а второй – беспроводные наушники.

Фото: МВД
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