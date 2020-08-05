В Борисове мать с 3,52 промилле алкоголя везла троих детей

Практически смертельно пьяную женщину за рулем автомобиля задержали в Борисове благодаря неравнодушным очевидцам.





В милицию около восьми вечера 3 августа поступило сообщение о том, что по улице Зеленый городок движется автомобиль «Рено Меган», за рулем которого, по-видимому, находится пьяный водитель.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ остановили указанный автомобиль, за рулем которого действительно был нетрезвый водитель. Более того, управляла машиной женщина, а в салоне находились трое ее детей: 11-летняя и 4-летняя девочки находились в автокреслах и были пристегнуты ремнем безопасности, а 5-месячный сын находился на руках у старшей дочери.

При этом женщина была в состоянии сильнейшего опьянения. Проведенное освидетельствование показало, что в крови 34-летней борисовчанки было 3,52 промилле алкоголя, рассказали в УВД Миноблисполкома. Вдобавок женщина не имела прав.

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Нарушительницу привлекли к административной ответственности по нескольким статьям КоАП. К слову, ранее она уже привлекалась к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.