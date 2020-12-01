В Борисове произошел прорыв трубопровода, из-за чего пять многоквартирных домов лишились тепла и горячей воды, пишет БЕЛТА.
– 30 ноября в 17:05 в МЧС поступило сообщение о прорыве трубопровода теплотрассы диаметром 89 мм в Борисове Минской области по улице Гагарина, 66. Без отопления и горячего водоснабжения остались пять многоквартирных жилых домов, – рассказали в пресс-службе МЧС.
В настоящий момент идут активные работы по восстановлению теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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В Борисове из-за аварии без тепла и горячей воды остались пять многоквартирных домов
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Фото: Владимир ШЛАПАК