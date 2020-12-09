В Борисове из-за аварии без тепла и горячей воды оказались 6 многоквартирных домов и детский сад, сообщает пресс-служба МЧС.
Инцидент произошел 8 декабря в 9:20 по адресу бульвар Гречко, 15. Спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода горячего водоснабжения диаметром 79 мм.
На время проведения ремонтных работ без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались 6 многоквартирных жилых домов и детский сад.
Отопление и горячее водоснабжение было восстановлено в 10:25 и 17:02 соответственно.
Фото: pixabay.com
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В Борисове из-за аварии без тепла остались 6 многоквартирных домов и детсад
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