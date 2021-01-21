В Борисове и Фаниполе 20 января произошел прорыв трубопровода теплоснабжения, из-за чего в 9 многоквартирных домов не поступало тепло, передает БЕЛТА.
– 20 января в 14:05 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплоснабжения диаметром 50 мм по ул. Трусова, 33 в Борисове Минской области. Без теплоснабжения оставались 4 многоквартирных жилых дома. В 15:40 теплоснабжение потребителей восстановлено, – сообщили в пресс-службе МЧС.
В 18:00 того же дня стало известно о прорыве трубопровода теплоснабжения диаметром 160 мм по ул. Комсомольской, 20 в Фаниполе Дзержинского района. Без тепло- и горячего водоснабжения оказались 5 многоквартирных жилых домов. В 19:30 тепло- и горячее водоснабжение потребителей было восстановлено.
Фото: pixabay.com
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В Борисове и Фаниполе из-за прорыва трубопровода без тепла оставались 9 многоквартирных домов
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