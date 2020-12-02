В БООР в преддверии ледостава предостерегли рыбаков от нарушения правил ведения рыболовства

Белорусское общество охотников и рыболовов (РГОО «БООР») в преддверии сезона зимней рыбалки предостерегло любителей подледной ловли от нарушения установленных правил.

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– Самый активный клев рыбы наблюдается в период интенсивного ледостава, в это же время большая вероятность поимки трофейной рыбы, – говорится в публикации на сайте БООР. – Одним из самых распространенных способов ловли трофейной рыбы зимой является лов рыбы на зимние жерлицы (ставки). Чтобы рыбалка приносила удовольствие, а радость от поимки долгожданного трофея не омрачилась неприятными последствиями, необходимо помнить и соблюдать некоторые нормы Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, касающиеся использования ставок.

В организации напомнили, что в соответствии с Правилами запрещается использование жерлиц, ставок и других живцовых оснасток в ночное время суток, а также без указания на них фамилии и инициалов рыболова, осуществляющего лов рыбы. Также запрещается любительское рыболовство с оставлением установленных орудий рыболовства без визуального контроля. В случае обнаружения эти орудия подлежат изъятию органами рыболовного контроля.

– Не стоит забывать и о разрешенном количестве снастей, – добавили в БООР. – Одновременно разрешено использование орудий рыболовства одного или различных видов с общим количеством крючков не более пяти штук на рыболова. Исключение составляют рыболовы – члены РГОО «БООР», которым разрешено использовать до 10 жерлиц (ставок) на рыболова. Кроме того, членам данной общественной организации разрешается осуществлять любительское рыболовства такими способами, как подводная охота и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями.

Рыболовы, нарушившие требования Правил, несут административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с законодательными актами. В соответствии со статьей 15.35 КОАП добыча рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, либо в запретные время или сроки, либо в запрещенных местах, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами, а равно покушение на такую добычу – влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы. Нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до 1 км от береговой линии рыболовных угодий с запрещенными орудиями рыболовства или рыбой, лов которой в данном районе и в данное время или сроки запрещен либо вес которой превышает установленные нормы, без документов, подтверждающих законность владения рыбой, – влечет наложение штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин. За иные нарушения Правил предусмотрено наложение штрафа до 20 базовых величин.

Ранее сообщалось о том, что с 1 ноября по 15 декабря в Беларуси установлен запрет на вылов сига чудского, с 1 ноября по 31 марта повсеместно запрещен вылов сома европейского. С 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов ряпушки европейской в связи с ее нерестом.