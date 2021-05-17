Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Большом театре состоялась премьера «Лебединого озера» в постановке Валентина Елизарьева

В Большом театре состоялась премьера «Лебединого озера» в постановке Валентина Елизарьева

Премьера в Большом театре – всегда праздник. Аншлаг, толчея, знаменитостей в зале больше, чем на сцене. А «Лебединое озеро» – и вовсе праздник в квадрате. Наряду с «Павлинкой» – главный спектакль страны, ее витрина, и очень важно, чтобы она сверкала истинными алмазами. 


А если это еще и спектакль Елизарьева, событие обретает особый масштаб. 

Да, хореография в нем не только елизарьевская. В основе – классическая постановка московского Большого театра 1937 года с сохранившейся хореографией Петипа – Иванова – Горского, с добавлением Асафа Мессерера. Напомню, что Минск – один из двух городов мира, где сохранился этот уникальный спектакль, и что Москва в 1969 году его потеряла. Поэтому отреставрировать его и передать новым поколениям – дело чести. И с этой задачей театр блестяще справился. 

Но Елизарьев не был бы Елизарьевым, если бы произведение, вышедшее из его рук, не несло на себе особой елизарьевской печати. И это касается не только фрагментов, специально им поставленных.


Ошеломил «Русский танец», которого в спектакле раньше не было. Я и представить себе не могла, что можно так искусно вплести в ткань классического балета эти земные русские поклоны, эти помахивания платочком, этот лебединый женственный стиль ансамбля «Березка», который так органично слился с творческой индивидуальностью заслуженной артистки Беларуси Людмилы Хитровой. 

Написала «лебединый» и подумала о том, что плывущие по полу девушки-лебеди, рожденные хореографическим гением народной артистки СССР Надежды Надеждиной, – это тоже дети «Лебединого озера».


Чрезвычайно яркой фигурой в новой постановке стал Шут. Оба исполнителя, которых я успела увидеть – заслуженный артист Республики Беларусь Константин Героник (предпросмотр 14 мая) и лауреат международных конкурсов Такатоши Мачияма (просмотр 15 мая), – буквально купаются в этой роли, блистая виртуозностью и юмором и получая в ответ из зала волны счастья и любви.

Блистательны танцы. Неотразима поступь Владетельной принцессы Татьяны Шеметовец, а ее жесты выразительнее всяких слов.

И конечно, главные герои.


На предпросмотре в главных партиях традиционно выступил молодежный состав: Людмила Уланцева (Одетта-Одиллия), Артем Баньковский (принц Зигфрид) и Эвен Капитен (Ротбарт, злой гений).

На премьере эстафету приняли зрелые мастера: народная артистка Беларуси Ирина Еромкина (Одетта-Одиллия), заслуженные артисты Республики Беларусь Олег Еромкин (Зигфрид) и Юрий Ковалев (Ротбарт).


И удивительно, с какой естественностью один и тот же хореографический рисунок (в последнем акте он существенно изменился в сравнении с тем, к чему привыкли наши балетоманы) ложится на совершенно разные индивидуальности. Утонченная, глубокая, по-женски мудрая Еромкина – и страстная, импульсивная, мятущаяся Уланцева. Меня потрясли ее руки. Такие руки были только у Майи Плисецкой. 

Сравнивать этих балерин невозможно. Сравнение вообще невозможно в искусстве. Нужно идти и смотреть обеих. И обязательно еще Людмилу Хитрову. И молодых балерин Дарью Медовскую, Веронику Овчинникову, Александру Чижик, Яну Штангей, которые уже вписаны в составы на эту роль, но еще не успели себя проявить. Конкуренция огромна! Семь балерин на роль Одетты-Одиллии, шестеро артистов на роль Зигфрида, четверо на роль Ротбарта. Все мужчины великолепны.

Но главное, о чем хочется сказать, это сама хореография. Вроде бы та же, особенно в начале балета, но другая, потому что Елизарьев обладает особым талантом вплетать ее в музыку. 


Петипа о музыке, боюсь, меньше думал, потому что до «Лебединого озера» музыка в балете вообще была второстепенна.

– Авторами балетной музыки были дирижеры, малоизвестные западные композиторы среднего или слабого звена, которые бойко писали дансантную музыку, танцы по поводу и так далее, –  говорит на этот счет Елизарьев. 

У Елизарьева музыка и смысл на первом месте, в музыке ищется смысл и выражается через движение, даже если это движение уже задано хореографией Петипа, Иванова, Горского или Мессерера.


О музыке в нынешней версии спектакля особый разговор. 

– Партитура «Лебединого озера» написана настолько масштабно и объемно, что есть искушение играть ее так же масштабно – без мелких деталей, без тонкостей, без филигранной отработки мотивов, фразировки, – говорит дирижер-постановщик Владимир Оводок– Но филигранность, которая заложена Чайковским, – это и есть Чайковский. Соединение филигранной выделки с перспективой – это и есть тот путь, по которому надо идти, и я в оркестре очень серьезно добиваюсь, порой даже жестко, именно деталей.


И дирижеру вместе с оркестром это удалось! Звучание великолепно из любой точки зала. Кроме филигранной выделки и безупречной чистоты удались и столь типичные для Чайковского нарастания и взлеты, «подогревы» темпа, элегическая мечтательность, вмиг сменяющаяся взрывами страстей и горячечной пульсацией человеческого сердца. 


Особо хочется поздравить концертмейстера первых скрипок, лауреата национального конкурса, обладателя медали Франциска Скорины Елену Левданскую. Очень трудно сыграть эти три знаменитых скрипичных соло! И не только потому, что по своей сложности они равны полноценному скрипичному концерту, но еще и потому, что в XX веке эти соло исполнял народный артист БССР великий Лев Горелик. И Елена со своей задачей прекрасно справилась.

Порадовала и художественная сторона спектакля. Красота и идеальное чувство стиля – фирменный знак народного художника России, лауреата Государственной премии Республики Беларусь Вячеслава Окунева.


Интересные и яркие световые эффекты придумала Нина Иванкина. Особенно финал, когда после тяжелой и мучительной ночи восходит солнце, и ты понимаешь, что добро победило. «Да будет свет!» – с таким настроением, под бурю аплодисментов, заканчивается этот спектакль. Искусство, ради которого стоит жить. 


Фото с предпремьерного показа
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр ГОРБАШ
Версия для печати
Новости и статьи
Шпаковский: реабилитация нацизма – это часть программы, за которой стоят денежные средства, выделяемые западными странами
Лукашенко подписал закон о государственной защите. Кто и на каких условиях сможет ею воспользоваться
В России начнут выпускать очки для борьбы с бессонницей
"Славянский базар" приглашает волонтеров
Samsung выпустит недорогой смартфон с поддержкой 5G
Лукашенко подписал закон по вопросам обеспечения национальной безопасности
ГУВД Мингорисполкома: проблема смертности наркозависимых минчан остается актуальной
Специалист перечислила главные компоненты эффективного омолаживающего крема
Санэпидслужба дала рекомендации для организаторов летнего оздоровления по профилактике COVID-19
По ряду адресов в Минске плановое отключение горячей воды переносят с мая на июль
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Батькину правду даже ютубом не заблокируешь
В Екатеринбурге мужчина напал на прохожих. Три человека погибли
Мексиканка стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная"
За минувшие сутки в России выявили 9328 новых случаев заражения COVID-19
Врач рассказал о главной опасности минеральной воды
В выходные в Минске случились 138 ДТП с пятью пострадавшими
Прогноз погоды на 18 мая: дожди и от +10 °С до +23 °С
В Минске легковушка столкнулась со служебным авто милиционеров
Что приготовить на мангале кроме мяса. Топ-6 рецептов для пикника
Дизайн Android 12 рассекречен до премьеры
Сивец проведет 20 мая личный прием граждан
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
20 дней с одной мыслью
Соболенко осталась на четвертой позиции в мировом рейтинге
В Турции закончилось действие локдауна
Лукашенко поздравил Токаева с днем рождения
Лукашенко: Беларусь заинтересована в продолжении прагматичного диалога с Норвегией
БНТУ планирует принять на бюджет 2992 абитуриентов
Шпаковский: для администраторов экстремистских ресурсов характерны правовой нигилизм и пренебрежение белорусским законодательством
В Новой Боровой будет продлена трасса автобусного маршрута № 135
Международный форум по традиционной китайской медицине планируется провести в индустриальном парке «Великий камень»
Невролог объяснила, как отличить признаки болезни Альцгеймера от обычной забывчивости
В Торонто неизвестный устроил стрельбу, есть погибший
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Кто защитит наших питомцев?
Анастасия Решетова впервые прокомментировала расставание с Тимати
Шпаковский: информационное сопровождение противозаконных действий подпадает под определение экстремизма
В Минске 18 и 19 мая пройдут мини-ярмарки вакансий
«Милан» сыграл вничью с «Кальяри» в поединке чемпионата Италии по футболу
ГАИ Минска усилит контроль за водителями двухколесного транспорта
Число пострадавших при обрушении трибуны в синагоге близ Иерусалима увеличилось до 219
ПСЖ разгромил «Реймс» и сократил отставание от лидера чемпионата Франции до одного балла
Вооруженная ножом женщина ранила пять человек в офисе в Шанхае
Успех в карьере ждет некоторые знаки зодиака в конце мая
Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за месяц
мнение
Алексей АВДОНИН
С пистолетом наголо
Фотофакт. В Минске прошел финальный день трехдневного ежегодного фестиваля UniCon and Game Expo Minsk
Во время землетрясения в Иране пострадали три человека
Дортмундская «Боруссия» победила «Майнц» и обеспечила себе место в ЛЧ
Авторы
СКАНИРУЙТЕ