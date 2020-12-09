Сольный концерт "Песни странствий" пройдет 15 декабря на сцене малого зала. Об этом сообщается на официальном сайте театра.
Отмечается, что Громов исполнит вокальные циклы "Песни странствующего подмастерья" Густава Малера, "Песни странствий" Ральфа Воана-Уильямса на слова Роберта Льюиса Стивенсона, фрагменты из поэмы "Отчалившая Русь" Георгия Свиридова на слова Сергея Есенина, а также произведения Франца Шуберта и Сергея Рахманинова. "Циклы и стихи разные, но в то же время у произведений тематика схожа: романтизм, неразделенная любовь, поиски себя".
– 15 декабря публика услышит ту музыку, которой мне хочется поделиться не по долгу службы, а по зову сердца… Да, эти вокальные циклы я уже пел раньше. Но согласитесь, когда мы перечитываем книгу, каждый раз открываем ее для себя заново. Так и эти произведения, которые не так часто звучат в нашем театре, да и в нашей стране в целом: они постоянно живут в моей голове, душе, сердце, и в разные годы нахожу в этих сочинениях что-то новое, чем обязательно хочется поделиться с публикой, подарить ей свое прочтение и видение, – рассказал Владимир Громов.
Аккомпанировать артисту за роялем будет лауреат международного конкурса, солистка Белорусской государственной филармонии Наталья Котова.
Фото: bolshoibelarus.by
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В Большом театре с сольным концертом выступит народный артист Беларуси Владимир Громов
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