В Большом театре прошла сдача детского спектакля «Пиноккио». Премьера для зрителей назначена на завтра

Помимо режиссера Барановской за воплощение «Пиноккио» отвечают художник Любовь Сидельникова и дирижер Владимир Оводок.– не скрываетВпервые опера «Пиноккио» Глории Бруни прозвучала в Гамбурге в 2008 году. Затем ее ставили театры в Неаполе, Парме, Лондоне и других городах Европы. В этом сезоне сказочная история впервые прозвучит на минской сцене. К слову, композитор Глория Бруни специально для нашего театра создала белорусскую редакцию оперы.Что касается художественного оформления постановки, то внимательные зрители увидят в ней даже отсылки к работам Леонардо да Винчи. Режиссер Наталья Барановская подытоживает:Обратите внимание: завтра и послезавтра спектакль начнется в 11:00. Опера исполняется на русском языке. Также «Пиноккио» можно будет увидеть в театре 26, 27, 28 и 30 декабря.