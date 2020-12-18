В Большом театре прошла сдача детского спектакля «Пиноккио». Премьера для зрителей назначена на завтра

– Мне кажется, в этом спектакле особенно интересно поучаствовать молодым артистам. Потому что каждый образ – яркий и запоминающийся, требующий не только вокального таланта, но и актерской игры. Детская публика – самая требовательная, фальши она не прощает.
Помимо режиссера Барановской за воплощение «Пиноккио» отвечают художник Любовь Сидельникова и дирижер Владимир Оводок.
– Надеемся, эта постановка привлечет маленьких зрителей в прекрасный и волшебный мир оперы. Пожалуй, это наша главная задача, – не скрывает дирижер Владимир Оводок.
Впервые опера «Пиноккио» Глории Бруни прозвучала в Гамбурге в 2008 году. Затем ее ставили театры в Неаполе, Парме, Лондоне и других городах Европы. В этом сезоне сказочная история впервые прозвучит на минской сцене. К слову, композитор Глория Бруни специально для нашего театра создала белорусскую редакцию оперы.
Что касается художественного оформления постановки, то внимательные зрители увидят в ней даже отсылки к работам Леонардо да Винчи. Режиссер Наталья Барановская подытоживает:
– Эта история о деревянной кукле, ставшей человеком, на мой взгляд, сегодня особенно актуальна. Мы все совершаем ошибки, но, исправляя их, растем. Так и Пиноккио, оступаясь, все-таки приходит к тому, что жертвует собой во имя другого человека.
Обратите внимание: завтра и послезавтра спектакль начнется в 11:00. Опера исполняется на русском языке. Также «Пиноккио» можно будет увидеть в театре 26, 27, 28 и 30 декабря.