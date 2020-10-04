В Большом театре презентовали фотоальбом Алексея Казнадея «Сотворение мира» из серии «Мгновения Валентина Елизарьева»

Сюрприз готовился несколько недель.
Еще 22 сентября на открытии выставки в честь 90-летия сценографа Евгения Лысика счастливый и гордый Валентин Николаевич Елизарьев, потрясая новёхоньким, только из типографии, 210-страничным увесистым экземпляром альбома, сказал:
— Так получается, что следующий спектакль «Сотворение мира» — юбилейный, трёхсотый, и в честь этого события мы выпустили уникальный альбом фотографа Алексея Казнадея. Здесь представлен только один наш балет, но представлен замечательно. Такие книги Большой театр Беларуси еще не издавал.
И действительно, сотни фотографий, отснятых Казнадеем в ноябре-декабре 2019 года, — начиная с первых репетиций и кончая премьерой новой редакции «Сотворения мира», — сложились в удивительное произведение искусства, в настоящую поэму о балете и его творцах. Причем драматургия альбома в точности повторяет драматургию спектакля «Сотворение мира». В нем два акта и четырнадцать сцен: Хаос — Рай — Дьявол — Бог — Адам — Борьба за Адама — Ева — Детство — Ад — Любовь — Люди — Бег времени — Плач Евы — Возрождение. Каждое из этих слов настолько насыщено смыслом, что сразу вступает в диалог с читателем-зрителем, даже если он далек от искусства.
Официальная презентация этого полиграфического шедевра, который уже в ближайшие месяцы обещает стать библиографической редкостью, тем более, что и тираж невелик — 230 экземпляров, — состоялась в Международный день музыки, к которому был приурочен юбилейный трехсотый спектакль «Сотворение мира». Самые верные поклонники белорусского балета и его верховного жреца — всемирно известного хореографа, народного артиста СССР Валентина Елизарьева, — собрались в Камерном зале имени Л.П. Александровской, чтобы присутствовать на этом событии.
— Я признаюсь, что, как только я начал фотографировать балет, я видел в фотографиях набор геометрических форм, — говорит автор идеи, фотографий, дизайна и вёрстки альбома Алексей Казнадей. — Я искал идеальную композицию, но Валентин Николаевич Елизарьев показал, что за красивыми формами стоит нечто большее — смысл. И я верю, что со временем сумею постичь всю глубину и философский смысл этого невероятного спектакля.
Надо сказать, что это уже не первая проба Алексея Казнадея в жанре балетной фотографии. Многие помнят и хранят у себя его фотоальбом, посвященный новой редакции спектакля Валентина Елизарьева «Ромео и Джульетта».
Но альбом в честь «Сотворения мира» гораздо масштабнее.
— Не знаю сегодня ни один театр, который может похвастаться подобным альбомом, — говорит дирижер-постановщик новой редакции «Сотворения мира» Вячеслав Чернухо-Волич. — Во всяком случае, театры, с которыми мне посчастливилось сотрудничать, — а это и Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, и Большой театр Москвы, и Одесская опера, — не имеют таких шикарных запечатленных мгновений рождения спектакля. У Алексея много замечательных качеств, но главное — он не делает постановочные кадры. Он ловит мгновения работы, и благодаря невероятному мастерству, отваге, хладнокровию фотографа мы имеем сейчас такой уникальный альбом.
То, что альбом действительно уникальный, подтвердил и исполнитель роли Дьявола, солист балета нашего Большого театра Такатоши Мачияма.
— Я из Японии, я объездил весь мир, но не встречал фотографий, в которых бы так удачно запечатлелось дыхание, душа, темперамент мгновения, — признается он. — Никогда не думал, что буду держать в руках такой удачный фотоальбом!
Умный зритель наверняка задастся вопросом, зачем фотоальбом, если можно посмотреть живой балет.
— Фотография как машина времени, она позволяет остановить мгновение, вернуться в прошлое и, глубоко погрузившись в процесс, насладиться застывшими мгновениями этого потрясающего спектакля, — поясняет Алексей Казнадей. — Фотография позволяет увидеть все детали, которые во время спектакля настолько быстро проносятся перед нашим взором, что не успеваешь их разглядеть. Это касается и хореографии, и невероятных полотен художника Евгения Никитовича Лысика. Кроме того, у меня была возможность фотографировать с точек, которые недоступны обычному зрителю.
— Когда мне показали в первый раз этот фотоальбом, я, взглянув на свою фотографию, сразу вспомнил этот момент репетиций, когда я полностью выдохся, — рассказывает Такатоши Мачияма. — Я вспомнил всё, как это произошло, каждую точку, каждое замечание Валентина Николаевича. Мне говорят: «Подними руки, как дьявол!» — а я не могу, у меня нет сил! И в этот момент меня снизу сфотографировали.
Алексей Казнадей на своих снимках запечатлевал не только балет, но и оркестр.
— Он говорит: «Я не буду мешать артистам оркестра, я поснимаю вас и оркестр прямо во время спектакля», — вспоминает Вячеслав Чернухо-Волич. — Конечно, музыканты шушукались между собой, что это такое и зачем это нужно. Не всегда удобно, когда ты играешь на скрипке соло, а в это время на тебя наводят объектив — и щёлк! А ты должен продолжать свое дело, как будто ты ничего не замечаешь.
К счастью, и у музыкантов, и у фотографа хватило выдержки, и результат налицо.
В том, что фотографии Казнадея углубляют мой взгляд, я смогла убедиться на собственном опыте. Просматривая одну за другой фотоработы, размещенные в альбоме, я вдруг поняла, что Вселенная Елизарьева-Лысика — это прежде всего вселенная нашей собственной души, где сражаются между собой добро и зло, где доверчивость сплошь и рядом становится жертвой лжи и коварства, где в идиллических кущах бродит призрак ада и войны. Но всепобеждающая любовь рассеивает кошмары. Именно этот миг торжества и называется красотой.
juliaandr@gmail.com
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В Большом театре презентовали фотоальбом Алексея Казнадея «Сотворение мира» из серии «Мгновения Валентина Елизарьева»
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