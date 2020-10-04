В Большом театре презентовали фотоальбом Алексея Казнадея «Сотворение мира» из серии «Мгновения Валентина Елизарьева»

Еще 22 сентября на открытии выставки в честь 90-летия сценографа Евгения Лысика счастливый и гордый Валентин Николаевич Елизарьев, потрясая новёхоньким, только из типографии, 210-страничным увесистым экземпляром альбома, сказал:И действительно, сотни фотографий, отснятых Казнадеем в ноябре-декабре 2019 года, — начиная с первых репетиций и кончая премьерой новой редакции «Сотворения мира», — сложились в удивительное произведение искусства, в настоящую поэму о балете и его творцах. Причем драматургия альбома в точности повторяет драматургию спектакля «Сотворение мира». В нем два акта и четырнадцать сцен: Хаос — Рай — Дьявол — Бог — Адам — Борьба за Адама — Ева — Детство — Ад — Любовь — Люди — Бег времени — Плач Евы — Возрождение. Каждое из этих слов настолько насыщено смыслом, что сразу вступает в диалог с читателем-зрителем, даже если он далек от искусства.Официальная презентация этого полиграфического шедевра, который уже в ближайшие месяцы обещает стать библиографической редкостью, тем более, что и тираж невелик — 230 экземпляров, — состоялась в Международный день музыки, к которому был приурочен юбилейный трехсотый спектакль «Сотворение мира». Самые верные поклонники белорусского балета и его верховного жреца — всемирно известного хореографа, народного артиста СССР Валентина Елизарьева, — собрались в Камерном зале имени Л.П. Александровской, чтобы присутствовать на этом событии.Надо сказать, что это уже не первая проба Алексея Казнадея в жанре балетной фотографии. Многие помнят и хранят у себя его фотоальбом, посвященный новой редакции спектакля Валентина Елизарьева «Ромео и Джульетта».Но альбом в честь «Сотворения мира» гораздо масштабнее.То, что альбом действительно уникальный, подтвердил и исполнитель роли Дьявола, солист балета нашего Большого театра Такатоши Мачияма.Умный зритель наверняка задастся вопросом, зачем фотоальбом, если можно посмотреть живой балет.Алексей Казнадей на своих снимках запечатлевал не только балет, но и оркестр.К счастью, и у музыкантов, и у фотографа хватило выдержки, и результат налицо.В том, что фотографии Казнадея углубляют мой взгляд, я смогла убедиться на собственном опыте. Просматривая одну за другой фотоработы, размещенные в альбоме, я вдруг поняла, что Вселенная Елизарьева-Лысика — это прежде всего вселенная нашей собственной души, где сражаются между собой добро и зло, где доверчивость сплошь и рядом становится жертвой лжи и коварства, где в идиллических кущах бродит призрак ада и войны. Но всепобеждающая любовь рассеивает кошмары. Именно этот миг торжества и называется красотой.