В больницах проводится мониторинг готовности к приему пациентов с коронавирусом

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БЕЛТА

Мониторинг осуществляют главные внештатные специалисты Минздрава, в том числе по инфекционным заболеваниям Игорь Карпов, а также Александр Дзядзько, возглавляющий службу анестезиологии и реаниматологии страны.По словам Игоря Карпова, подготовка медучреждений началась давно. Однако сейчас врачи самых разных специальностей, а не только инфекционисты, могут столкнуться с COVID-19. Поэтому созданы мобильные группы, которые, выезжая на место, подсказывают, как в непрофильном стационаре усилить имеющее свою специфику инфекционное направление.Специалисты, отвечающие за санитарно-противоэпидемический режим, инфекционисты, реаниматологи оказывают консультативную помощь, оговаривают специфику ведения тяжелых пациентов с коронавирусом., — отметил главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям.По его словам, нагрузка на медработников в связи с распространением COVID-19 возросла., — сказал Игорь Карпов, добавив, что медицинский персонал справляется со своими обязанностями.Александр Дзядзько отметил: в настоящее время изучается состояние материальной базы крупных клиник Минска. Они должны быть готовы на тот случай, если будет поступать большее количество пациентов. С регионами проводятся видеоконференции, туда также выезжают специалисты., — отметил главный внештатный специалист.Беларусь по сравнению с другими странами обеспечена аппаратами ИВЛ на достаточно высоком уровне. Вместе с тем, по словам Александра Дзядзько, сложно оценивать, сколько именно потребуется таких аппаратов каждой конкретной стране: все зависит от развития эпидемиологической ситуации. Если не будет резкого всплеска заболеваемости и поступления большого количества пациентов в отделения реанимации, имеющегося оборудования достаточно.Среди учреждений, которые специалисты посетили во время мониторинга, была Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Минска. Многопрофильное учреждение круглосуточно оказывает экстренную медицинскую помощь пациентам с различными патологиями, в том числе с острыми заболеваниями, травмами, при несчастных случаях, отравлениях., — отметил главный врач больницы Андрей Борисов. Главные внештатные специалисты Минздрава, которые посетили это медучреждение, проконсультировали пациентов, обошли реанимационные отделения, дали практические советы, прежде всего по организации медпомощи, логистике движения пациентов с коронавирусной инфекцией на случай их поступления, проведению противоэпидемических мероприятий для защиты пациентов и персонала.Касательно особенностей протекания коронавирусной инфекции Александр Дзядзько отметил: большинство пациентов переносит заболевание в легкой форме, примерно четырем процентам помощь оказывается в отделениях реанимации. По состоянию на 15 апреля 68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.По словам главного анестезиолога-реаниматолога, в отделениях реанимации концентрируются самые тяжелые пациенты. Большинство из них имеет хронические заболевания, которые усугубляют течение инфекции COVID-19. Искусственная вентиляция легких проводится достаточно длительное время, иногда до месяца, на этот период занимается койка в палате интенсивной терапии. Поэтому уже сейчас важно предусмотреть, как действовать, если появится необходимость в дополнительных койках, как рационально их использовать. Увеличивается количество кислородных точек в стационарах., — заключил специалист.