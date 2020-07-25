По меньшей мере девять человек стали жертвами столкновения междугородного микроавтобуса и грузовика 24 июля на западе Боливии. Еще трое травмированы, информирует радиостанция Fides.
Как рассказал глава транспортного управления Уолтера Миранды, за аварию ответственен водитель грузовика. Раненые были госпитализированы в больницу города Ла-Пас, пишет ТАСС.
Сейчас идет расследование инцидента. По предварительной информации, у микроавтобуса работала только одна фара, и водитель грузовика в темноте посчитал, что это мотоцикл.
Опубликовано:
148
В Боливии в результате ДТП погибли девять человек
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter