По меньшей мере 31 человек погиб и более десятка получили ранения в результате ДТП с автобусом в Боливии. Об этом сообщает РИА Новости.
Скриншот из видео
По предварительным данным, пассажирский автобус упал с обрыва высотой 150 метров. Из 10 раненых двое находятся в тяжелом состоянии.
Обстоятельства ДТП выясняются. На место аварии начали приезжать родные погибших.
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В Боливии пассажирский автобус упал с 150-метровой скалы – 31 человек погиб
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