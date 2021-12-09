В Боливии будут вакцинировать против COVID-19 детей от пяти лет

сообщил Луис Арсе в Twitter.Президент Боливии отметил, что специалисты министерства здравоохранения республики рассмотрели результаты международных исследований и решили использовать для вакцинации детей препарат китайской компании Sinopharm. По словам Луиса Арсе, Китай бесплатно передаст стране для иммунизации несовершеннолетних 3 млн доз этой вакцины. Ожидается, что препараты прибудут в страну до конца текущего года.Ранее в Боливии против коронавирусной инфекции вакцинировали взрослых и подростков от 12 лет. Для иммунизации несовершеннолетних применялся препарат американского производителя Pfizer.Полный курс вакцинации против COVID-19 в Боливии прошли по меньшей мере 4,2 млн человек. В общей сложности в стране проживает 11,5 млн человек. С начала распространения нового заболевания в Боливии диагноз COVID-19 подтвердили у 546 тыс. человек, инфекция унесла жизни 19,2 тыс. пациентов с выявленным коронавирусом.