В Болгарии зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом

Согласно данным, опубликованным 30 декабря на едином информационном портале минздрава республики, за прошедшие сутки общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 162. При этом 93% пациентов, умерших от COVID-19, не были привиты против данного заболевания. За все время умерли 30 819 человек, у которых ранее был подтвержден COVID-19.По информации минздрава, в Болгарии полный курс вакцинации прошли около 30% населения старше 12 лет (примерно 1,9 млн человек).