В Болгарии сотни человек протестуют против новых коронавирусных ограничений

Общенациональная акция протеста сотрудников сферы общественного питания проходит сегодня в столице Болгарии. Участники акции требуют отменить ограничения на работу ресторанов и кафе, ночных клубов и дискотек, которые были введены с целью борьбы с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.
В числе протестующих – сотни человек. Они приехали в Софию из разных населенных пунктов страны. Участники акции блокировали дорожное движение в центральной части столицы Болгарии, а в настоящий момент они собрались перед Народным собранием, администрацией президента страны и министерством здравоохранения.
– Наше единственное требование – разрешение работать. То, что происходит, несправедливо. Ограничения лишают нас средств к существованию, – поделились участники акции и потребовали отставки главы минздрава Стойчо Кацарова.
Напомним, что новые ограничения в Болгарии были введены 7 сентября. Данные меры приняты правительством в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом в стране. С 7 сентября до конца октября в Болгарии запрещено проведение массовых мероприятий. Исключение не предусмотрено даже для музыкальных и иных фестивалей, на которых количество присутствующих не ограничено числом сидячих мест. Также в стране временно не будут работать детские центры и клубы, а спортивные мероприятия в закрытых помещениях начнут проходить без зрителей. Закрываются ночные клубы и дискотеки. Предприятия общественного питания смогут работать с 7 утра и до 11 ночи.
За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Болгарии унесла жизни 121 человека. За все время от заболевания умерли 19 270 пациентов, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19. Доля положительных результатов тестов на коронавирус в Болгарии сохраняется на уровне 7%.
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