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  2. В Болгарии на три месяца продлили режим ЧС в связи с эпидемической обстановкой

В Болгарии на три месяца продлили режим ЧС в связи с эпидемической обстановкой

Власти Болгарии решили продлить в стране режим чрезвычайной эпидемической ситуации на три месяца. Это следует из информации ТАСС.


– Режим чрезвычайной эпидемической ситуации продлен на три месяца в связи с ростом числа заболевших. Длительный срок также обусловлен тем, что средняя продолжительность волны заболевания составляет два месяца. Кроме того, в стране сложная политическая ситуация, и необходимо обеспечить стабильность в принятии оперативных решений, –  уточнил глава Минздрава Стойчо Кацаров.

В Болгарии фиксируется резкий рост количества инфицированных. За минувшие сутки положительный результат теста на COVID-19 получили 1911 человек. За последние 24 часа инфекция унесла жизни 33 пациентов. Количество госпитализированных с коронавирусом возросло до  2873.

К концу лета суточный прирост числа инфицированных может достигнуть  3 тысяч.

Среди ограничений – необходимость соблюдать социальную дистанцию и использовать медицинские маски в закрытых общественных местах. Исключения не предусмотрены ни для транспорта, ни для массовых мероприятий на открытом воздухе.

Фото: pixabay.com
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