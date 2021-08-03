На юго-западе страны наблюдаются сильные пожары: они возникли из-за аномальной жары. В населенном пункте Долно-Село сгорели как минимум 15 домов и школа, ситуация оценивается как критическая, пострадали две женщины. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на чешский телеканал NOVA.
– Начался сильный ветер, который спровоцировал короткое замыкание в проводах и последующий быстро распространившийся пожар. Две женщины с отравлением продуктами горения были госпитализированы, жители эвакуированы, но многие из них остались, чтобы помочь пожарным, – рассказал телеканалу глава поселения Лозан Тасков.
В последние дни в разных районах Болгарии из-за жары и природных пожаров объявлен экстремальный уровень опасности. Как сообщили в Национальном институте метеорологии и гидрологии, сохраняющаяся жаркая погода и сильный ветер привели к быстрому распространению огня.
В отдельных местах температура воздуха выше 40 градусов в тени, на остальной территории страны она превышает 35 градусов. Метеорологи уже зафиксировали несколько температурных рекордов.
Пожарные сообщают о более чем 400 очагах возгорания за последние несколько суток, самая тяжелая ситуация наблюдается в районах Пловдива, Пазарджика, Перника, Кюстендила и Благоевграда, где возникли лесные пожары. Спасателям помогают военнослужащие и добровольцы.
В ближайшие дни, по прогнозам метеорологов, в Болгарии будет также жарко. На курортах республики сейчас 33 градуса, температура воды – 26–27 градусов.
Фото: in-bulgaria.online
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В Болгарии бушуют сильные пожары
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