В Бобруйской городской больнице произошел пожар: эвакуированы 38 пациентов

Инцидент произошел 19 октября около 1.50 в УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона», сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Первые спасатели прибыли на место пожара через три минуты. По приезду наблюдался дым из окна на четвертом этаже, было задымление в коридоре. Очаг возгорания находился в палате кардиологического отделения.
Работники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Сотрудниками медучреждения совместно со спасателями из больницы было эвакуировано 38 пациентов. Никто не пострадал.
В результате возгорания повреждена мебель и постельные принадлежности. Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем.