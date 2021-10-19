В Бобруйской городской больнице произошел пожар: эвакуированы 38 пациентов

Первые спасатели прибыли на место пожара через три минуты. По приезду наблюдался дым из окна на четвертом этаже, было задымление в коридоре. Очаг возгорания находился в палате кардиологического отделения.Работники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Сотрудниками медучреждения совместно со спасателями из больницы было эвакуировано 38 пациентов. Никто не пострадал.В результате возгорания повреждена мебель и постельные принадлежности. Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем.