В Бобруйском районе сельчанин до смерти избил свою сожительницу

По данным следствия, вечером 25 мая потерпевшая по месту жительства распивала спиртные напитки со своим 37-летним сожителем. Во время застолья между ними возник конфликт. Мужчина стал избивать женщину, нанося ей множественные удары руками, а также имевшейся в доме кочергой по различным частям тела. Он сам вызвал скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть женщины. Подозреваемый рассказал, что потерпевшая пришла домой с уже имеющимися телесными повреждениями.На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи и эксперты провели осмотр места происшествия, в ходе которого было изъято предполагаемое орудие преступления. По результатам вскрытия установлено, что потерпевшей было нанесено более 30 травматических воздействий.По подозрению в совершении жестокого убийства задержан 37-летний сожитель женщины. В ходе допроса мужчина свою вину признал частично. Сейчас с ним проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК.Фото: СК