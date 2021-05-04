В Бобруйском районе при пожаре в собственном доме погибла пенсионерка

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Инцидент произошел 3 мая в 22:36 в поселке Дуброва. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома. По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение дома, а также обрушилась кровля. Создалось плотное задымление., – сообщила sb.byВидео: МЧС