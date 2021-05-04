При пожаре в Бобруйском районе погибла пенсионерка.
Инцидент произошел 3 мая в 22:36 в поселке Дуброва. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома. По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение дома, а также обрушилась кровля. Создалось плотное задымление.
– К спасателям обратилась соседка. Она же и сообщила о том, что внутри частной собственности находится хозяйка дома 1963 года рождения. Ее тело сотрудники МЧС обнаружили в одной их жилых комнат. Погибшая проживала одна. В результате пожара огнем уничтожены кровля и веранда, повреждено перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается, – сообщила sb.by официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Инесса Елфимова.
Видео: МЧС
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В Бобруйском районе при пожаре в собственном доме погибла пенсионерка
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