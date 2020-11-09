На днях в отдел Бобруйского РОВД поступило сообщение о том, что в приемный покой местной больницы с повреждением головного мозга и переломом костей черепа поступил 45-летний мужчина. Оказалось, что травма носит криминальный характер. Оперативники установили детали произошедшего. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома.
По предварительной информации, в конце октября потерпевший гостил у 24-летнего знакомого на даче его родителей, которая находится в д. Березовичи Бобруйского района. Вечером между мужчинами произошел конфликт. По словам 24-летнего бобруйчанина, гость залез на крышу пристройки к дому, проломил несколько листов шифера и взял два куста марихуаны, которые сушились на чердаке. За это горожанин ударил 45-летнего знакомого и тот упал с крыши.
Оперативники установили личность мужчины. Им оказался житель деревни Слободка. На данный момент он находится в бессознательном состоянии в больнице.
В ходе осмотра дачной территории следовательно-оперативная группа обнаружила и изъяла высушенное растение, похожее на марихуану. Общий вес травы составил 8,2 кг. Оказалось, что конопля принадлежит горожанину. Он признался, что растение сорвал на поле, высушил и хранил на даче для себя.
По данному факту на 24-летнего бобруйчанина возбуждены уголовные дела за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и незаконный оборот наркотиков.
Фото: УВД Могилевского облисполкома
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В Бобруйском районе горожанин избил знакомого из-за двух кустов марихуаны
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