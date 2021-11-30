В Бобруйске задержан 50-летний закладчик наркотиков

Фото: скриншот видео МВД

Предложение подработать закладчиком горожанин получил от администраторов виртуального магазина, где сам приобретал запрещенные вещества. Спустя две недели противоправной деятельности его задержали оперативники.Установлено, что мужчина приобрел партию в Могилеве и привез для дальнейшего распространения в Бобруйск. При себе у него обнаружен сверток со 100 граммами мефедрона.Следователями дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.