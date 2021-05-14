В Бобруйске проходит второй день фестиваля в поддержку семьи, материнства и детства «Счастье в детях»

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отмечаетСегодня спикеры, а это епископ Бобруйский и Быховский Серафим, депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич, руководитель Проект-центра Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка по Нижегородской области Григорий Сайфуллин, обсудят значение семьи в стране, поддержку, которую оказывает государство детям и родителям. Завтра на базе Центра соберутся семьи из Бобруйска и в формате диалога обсудят наиболее актуальные вопросы, которые касаются поддержки родителей, оказавшихся в непростых жизненных ситуациях.Фестиваль «Счастье в детях» проходит ежегодно. Это пример сотрудничества общественной организации с церковью и государством. На встрече проходят лекции, круглые столы по обмену опытом. Главные темы – кризис семейных и нравственных ценностей, решение демографических проблем и сохранение жизни с момента зачатия.