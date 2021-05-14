Сегодня второй день фестиваля, приуроченного к Международному дню семьи. Площадка Центра поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» собрала представителей Могилевского облисполкома, Бобруйского горисполкома, депутатского корпуса, Бобруйской епархии, общественных объединений, молодежь и педагогов. Гости встречи обсуждают актуальные вопросы материнства и детства, роли государства в поддержке семейных ценностей.
Фото из архива
– Встреча, направленная на утверждение семейных ценностей и формирование положительного имиджа многодетных семей, объединила людей, неравнодушных к положению семьи в современном обществе. Вчера, к примеру, у нас прошла практическая конференция «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи: опыт, проблемы, пути развития». Также поговорили о демографической безопасности, – отмечает заместитель директора Центра поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» Кристина Новоселова.
Сегодня спикеры, а это епископ Бобруйский и Быховский Серафим, депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич, руководитель Проект-центра Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка по Нижегородской области Григорий Сайфуллин, обсудят значение семьи в стране, поддержку, которую оказывает государство детям и родителям. Завтра на базе Центра соберутся семьи из Бобруйска и в формате диалога обсудят наиболее актуальные вопросы, которые касаются поддержки родителей, оказавшихся в непростых жизненных ситуациях.
Фестиваль «Счастье в детях» проходит ежегодно. Это пример сотрудничества общественной организации с церковью и государством. На встрече проходят лекции, круглые столы по обмену опытом. Главные темы – кризис семейных и нравственных ценностей, решение демографических проблем и сохранение жизни с момента зачатия.
Опубликовано:
556
В Бобруйске проходит второй день фестиваля в поддержку семьи, материнства и детства «Счастье в детях»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter