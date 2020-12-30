В Бобруйске минивэн сбил ребенка.
Авария произошла 29 декабря около 18:20. Водитель, управляющий автомобилем Ford Galaxy, двигаясь по улице Минской со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы Пушкина, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте без сопровождения взрослых.
С полученными травмами ребенок госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
– По предварительному диагнозу, мальчик 2009 года рождения был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и открытым переломом большой берцовой кости правой голени со смещением. Пострадавший был обозначен светоотражающим элементом, – сообщила старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Татьяна Старосотникова.
На месте ДТП работали следственно-оперативная группа, ГАИ, медики. По факту аварии проводится проверка.
– Рекомендуем родителям контролировать детский досуг во время каникул. В свою очередь водителям важно следить за дорожной обстановкой и воспринимать появление детей вблизи дороги как сигнал повышенной опасности, – отметила Татьяна Старосотникова.
Фото: УВД Могилевского облисполкома
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В Бобруйске под колеса автомобиля попал ребенок
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