В БНТУ сегодня открыли Доску почета

Празднование столетия Белорусского национального технического университета продолжится до конца недели. Напомним, что в понедельник в учебных корпусах состоялись торжественные открытия именных лабораторий, кафедр и аудиторий. Им присвоили имена известных белорусских ученых, которые внесли значительный вклад в развитие науки и техники. Завтра возле главного входа в студенческий городок завершится эстафета «Юбилейного огня», а также пройдет выставка инновационной продукции предприятия-заказчика кадров и скульптуры «Кристалл знаний». Также будет заложена капсула времени с посланием для потомков, которые будут учиться или работать в БНТУ через 50 лет. Кульминационным событием недели станет расширенное заседание совета БНТУ с участием почетных гостей, представителей государственного аппарата, выдающихся ученых, руководителей крупных промышленных предприятий Беларуси, стран СНГ и всего мира.Из-за пандемии коронавируса на более позднее время пришлось перенести открытие скульптурной группы “Студенты БНТУ”, открытие которой было также запланировано программой юбилейных мероприятий.– рассказали в пресс-службе университета.в интервью информационному порталу TIMES.BNTY.BY поделился историей создания памятника:(юноша и девушка, олицетворяющие студенчество. – Прим. авт)Фото: Медиацентр БНТУ