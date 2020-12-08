Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В БНТУ сегодня открыли Доску почета

В БНТУ сегодня открыли Доску почета

В канун столетия Белорусского национального технического университета сегодня в главном корпусе открыли Доску почета. Сейчас на ней 64 фамилии. Первый проректор БНТУ Георгий Вершина отметил, что это начало хорошей традиции: 


– Люди, которые попали на Доску уже сегодня пишут историю нашего университета. К тому же выносить на доску почета будут как работников вуза, так и лучших студентов. И колледжей в том числе. Для ее создания мы провели большую подготовительную работу: подвели итоги структурных подразделений университета, разработали специальное положение, которое регламентирует порядок выдвижения кандидата на Доску почета. Если это, к примеру, научный сотрудник то, соответственно, будет учитываться его научная деятельность, подготовка кадров, патенты, изобретения… Если студент – отношение к учебе, участие в научно-исследовательской работе и общественной жизни.

Празднование столетия Белорусского национального технического университета продолжится до конца недели. Напомним, что в понедельник в учебных корпусах состоялись торжественные открытия именных лабораторий, кафедр и аудиторий. Им присвоили имена известных белорусских ученых, которые внесли значительный вклад в развитие науки и техники. Завтра возле главного входа в студенческий городок завершится эстафета «Юбилейного огня», а также пройдет выставка инновационной продукции предприятия-заказчика кадров и скульптуры «Кристалл знаний». Также будет заложена капсула времени с посланием для потомков, которые будут учиться или работать в БНТУ через 50 лет. Кульминационным событием недели станет расширенное заседание совета БНТУ с участием почетных гостей, представителей государственного аппарата, выдающихся ученых, руководителей крупных промышленных предприятий Беларуси, стран СНГ и всего мира.  


Из-за пандемии коронавируса на более позднее время пришлось перенести открытие скульптурной группы “Студенты БНТУ”, открытие которой было также запланировано программой юбилейных мероприятий.

– Скульптурная группа должна была стать подарком студентам нашего вуза. Однако почти все они сейчас переведены на удаленку. Поэтому было принято решение перенести открытие, – рассказали в пресс-службе университета.


Архитектор скульптурной композиции, декан архитектурного факультета Армен Сардаров в интервью информационному порталу TIMES.BNTY.BY поделился историей создания памятника:

– Мы около года готовимся к этой великой дате – столетию университета. Перед тем как выдвинуть на обсуждение первые предложения, я много работал в архиве. Там нашел первый эскиз ограды Белорусского политехнического института. К моему восторгу, по проекту входная брама была увенчана скульптурной группой. Поэтому считаю, что мы должны продолжить традиции. Концепция памятника (юноша и девушка, олицетворяющие студенчество. – Прим. авт) была представлена в Министерство культуры, затем трижды обсуждалась на Минском городском художественно-экспертном совете по монументальному и монументально-декоративному искусству. Идея была принята сразу, но для того, чтобы прийти к окончательному варианту проекта, пришлось поработать. 

Фото: Медиацентр БНТУ
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Посол Франции вручил Макею копии верительных грамот
Волны армянской революции: уйдет ли Пашинян в отставку?
Житель Мстиславля дважды угонял одну и ту же машину
Обелиски великого подвига: мемориал «Вдовы. Погибших ждут вечно» в агрогородке Доры в Воложинском районе
Две дочери написали покойному отцу и получили неожиданный "ответ"
За 11 месяцев текущего года внешнеторговый оборот Китая вырос на 1,8 процента
Утвержден перечень методов исследования эффективности дезинфекционных средств в ЕАЭС
В Минске будет возрастать требовательность к организации школьного питания и качеству приготовленных блюд
Маркевич проведет прямую телефонную линию 12 декабря
В Минске увеличат объемы работ по ремонту мостов и путепроводов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Офисный планктон
На Брестчине приступили к ремонту техники, которая понадобится на посевной
Сельчанин проник в дом соседки и украл у нее газовую плиту и металлические бочки
ЕЭК упростила процедуры ввоза в Беларусь для 17 групп товаров
Головченко и Мишустин обсудили наращивание сотрудничества в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве
В Минске такси сбило подростка на пешеходном переходе
В БНТУ сегодня открыли Доску почета
Профсоюзы Могилевской области во взаимодействии с социальными партнерами активно поддерживают работников предприятий и медиков
Лицеист из Гомеля решил пошутить и сообщил о заложниках
Защита Ефремова попросит в кассации отменить приговор и вернуть дело на пересмотр
Азы воспитания собаки: кинолог объяснил, как отучить питомца вредничать
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
О паршивых овцах
Валун в брестском Городском саду станет геологическим памятником природы
Ужесточенный карантинный режим в Азербайджане будет действовать до 18 января
В Новополоцке водитель сбила пешехода и скрылась с места ДТП
Большинство горнолыжных трасс в Минской области откроется к выходным
НОК: позицию МОК оцениваем как предвзятую и ангажированную
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1649 пациентов с COVID-19, выписаны 1444
Мясникович: реальный сектор ЕАЭС демонстрирует позитивные результаты в условиях пандемии
Экологическая обстановка в Беларуси в последние десятилетия улучшается - эксперт
Травматизм на четвертом месте среди ведущих причин смертности в стране
Соглашение о сотрудничестве подписано между Университетом гражданской защиты МЧС и Академией авиации
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Перестаньте стучать. Вам не откроют
Посол Беларуси обсудил с главой МВД Сербии сотрудничество в области предупреждения чрезвычайных ситуаций
Фильм с Миллой Йовович сняли с проката в Китае из-за шутки про колени
Биржа: евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
Белорусские продукты питания будут представлены на крупной выставке в ОАЭ
В Минском общежитии случился пожар: эвакуированы 50 человек
В Ганцевичах подросток дал объявление о продаже несуществующего телефона и выманил за него деньги
Лукашенко прокомментировал решение МОК о введении санкций
Вспышка птичьего гриппа всколыхнула Францию
Нацагентство по туризму продлило прием заявок на конкурс "Познай Беларусь" до 11 декабря
В Гомеле продавцы насвая пытались скрыться от милиции
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хроника падающего недобомбардировщика
На американской бирже наравне с золотом и нефтью начали торговать водой
Белорусские НПЗ в декабре получат около 1,64 млн т российской нефти
В Каменецком районе мужчина обнаружил в колодце тело соседа
Авторы
СКАНИРУЙТЕ