В БНТУ сегодня открыли Доску почета

В канун столетия Белорусского национального технического университета сегодня в главном корпусе открыли Доску почета. Сейчас на ней 64 фамилии. Первый проректор БНТУ Георгий Вершина отметил, что это начало хорошей традиции:
– Люди, которые попали на Доску уже сегодня пишут историю нашего университета. К тому же выносить на доску почета будут как работников вуза, так и лучших студентов. И колледжей в том числе. Для ее создания мы провели большую подготовительную работу: подвели итоги структурных подразделений университета, разработали специальное положение, которое регламентирует порядок выдвижения кандидата на Доску почета. Если это, к примеру, научный сотрудник то, соответственно, будет учитываться его научная деятельность, подготовка кадров, патенты, изобретения… Если студент – отношение к учебе, участие в научно-исследовательской работе и общественной жизни.
Празднование столетия Белорусского национального технического университета продолжится до конца недели. Напомним, что в понедельник в учебных корпусах состоялись торжественные открытия именных лабораторий, кафедр и аудиторий. Им присвоили имена известных белорусских ученых, которые внесли значительный вклад в развитие науки и техники. Завтра возле главного входа в студенческий городок завершится эстафета «Юбилейного огня», а также пройдет выставка инновационной продукции предприятия-заказчика кадров и скульптуры «Кристалл знаний». Также будет заложена капсула времени с посланием для потомков, которые будут учиться или работать в БНТУ через 50 лет. Кульминационным событием недели станет расширенное заседание совета БНТУ с участием почетных гостей, представителей государственного аппарата, выдающихся ученых, руководителей крупных промышленных предприятий Беларуси, стран СНГ и всего мира.
Из-за пандемии коронавируса на более позднее время пришлось перенести открытие скульптурной группы “Студенты БНТУ”, открытие которой было также запланировано программой юбилейных мероприятий.
– Скульптурная группа должна была стать подарком студентам нашего вуза. Однако почти все они сейчас переведены на удаленку. Поэтому было принято решение перенести открытие, – рассказали в пресс-службе университета.
Архитектор скульптурной композиции, декан архитектурного факультета Армен Сардаров в интервью информационному порталу TIMES.BNTY.BY поделился историей создания памятника:
– Мы около года готовимся к этой великой дате – столетию университета. Перед тем как выдвинуть на обсуждение первые предложения, я много работал в архиве. Там нашел первый эскиз ограды Белорусского политехнического института. К моему восторгу, по проекту входная брама была увенчана скульптурной группой. Поэтому считаю, что мы должны продолжить традиции. Концепция памятника (юноша и девушка, олицетворяющие студенчество. – Прим. авт) была представлена в Министерство культуры, затем трижды обсуждалась на Минском городском художественно-экспертном совете по монументальному и монументально-декоративному искусству. Идея была принята сразу, но для того, чтобы прийти к окончательному варианту проекта, пришлось поработать.
Фото: Медиацентр БНТУ
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В БНТУ сегодня открыли Доску почета
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